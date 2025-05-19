Al Jazeera: ЦАХАЛ начал сносить последнюю больницу на севере сектора Газа

Израильские военнослужащие приступили к сносу действующей индонезийской больницы в северной части сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Израильские войска атаковали ворота больницы и разрушили северную стену осажденного объекта с помощью бульдозера», - передает телеканал.

Уточняется, что в здании остаются заблокированными не менее 55 человек, в числе которых четыре врача и восемь медсестер. Также сообщается о стрельбе и работе артиллерии в регионе.

По данным Минздрава Газы, это единственное функционирующее медучреждение в северной части анклава.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила удары по сектору Газа и анонсировала расширение масштабов операции в палестинском анклаве.