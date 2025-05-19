Европа из раза в раз наступает на одни и те же грабли в попытках «задушить» Россию санкциями. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

«Расчеты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трех лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности», - написал он в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что еще в 2023 году о разрушительной силе антироссийских санкций заявил министр финансов Франции Брюно ле Мэр. Два года спустя, хотя эти ожидания не оправдались, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро начал говорить, что российскую экономику можно «задушить» новыми ограничениями.

«Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли», - подытожил Пушков.

Сейчас Евросоюз готовит новый пакет санкций против России. Ограничения коснутся газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» и судов теневого флота РФ.