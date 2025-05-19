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Росавиация сообщила о готовности многих стран возобновить полеты в РФ

Есть страны, куда российские авиакомпании готовы лететь, но требуются гарантии, что на них не распространятся ограничения, появившиеся из-за санкций.
Анастасия Бобылева 2025-05-19 04:02:21
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Росавиация находится в диалоге с властями других стран, многие из них готовы возобновить авиасообщение с Россией. Об этом сообщил руководитель ведомства Дмитрий Ядров.

«Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», - передает его сообщение ТАСС.

Он отметил, что Росавиация ведет совместную работу по развитию международного авиасообщения с Министерством иностранных дел, Минтрансом, Минэкономразвития. По его словам, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, но им нужны гарантии, что самолеты получат необходимое обслуживание и что на них не распространятся ограничения, связанные с антироссийскими санкциями.

Ранее стало известно о падении цен на билеты в популярные у туристов страны. Как пояснили в АТОР, цены снизились из-за конкуренции в летний сезон, а также благодаря падению курса доллара.

#в стране и мире #самолеты #авиасообщение #росавиация
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