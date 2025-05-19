Росавиация сообщила о готовности многих стран возобновить полеты в РФ

Росавиация находится в диалоге с властями других стран, многие из них готовы возобновить авиасообщение с Россией. Об этом сообщил руководитель ведомства Дмитрий Ядров.

«Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», - передает его сообщение ТАСС.

Он отметил, что Росавиация ведет совместную работу по развитию международного авиасообщения с Министерством иностранных дел, Минтрансом, Минэкономразвития. По его словам, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, но им нужны гарантии, что самолеты получат необходимое обслуживание и что на них не распространятся ограничения, связанные с антироссийскими санкциями.

Ранее стало известно о падении цен на билеты в популярные у туристов страны. Как пояснили в АТОР, цены снизились из-за конкуренции в летний сезон, а также благодаря падению курса доллара.