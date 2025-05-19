Путин предложить расширить президентские гранты на художников и спортсменов

Российский лидер Владимир Путин выступил с предложением применить систему президентских грантов не только на одаренных студентов, но и на артистов, художников и музыкантов.

Также глава государства хотел бы, чтобы и юные спортсмены, победители и призеры различных известных творческих конкурсов, как в России, так и на международном уровне, а также различных соревнований, имели возможность претендовать на гранты Президента России.

Об этом Путин заявил во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех». Он попросил кабмин проработать этот вопрос.

«Прошу правительство внести необходимые изменения в соответствующие нормативные и правовые акты, с тем чтобы механизм распределения грантов полнее отвечал не только задачам обеспечения технологического лидерства, но и нашего культурного, ценностного суверенитета», - заявил президент.

Чуть ранее Путин отреагировал на известие о смерти хореографа Юрия Григоровича, который скончался на 99-м году жизни. Он выразил соболезнования, добавив, что светлая память о Григоровиче навсегда останется в сердцах его близких и друзей, благодарных учеников и всех тех, кто почитал его уникальный талант.