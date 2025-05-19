Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Григоровича. Глава государства отметил, что выдающийся хореограф олицетворял целую эпоху в истории мирового балета. Поставленные им спектакли являются эталоном высочайшего мастерства.

«Светлая память о Юрии Николаевиче Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, о кончине Юрия Григоровича стало известно сегодня, 19 мая. Известный хореограф умер на 99-м году жизни. Прощание с ним пройдет в предстоящую пятницу в историческом здании Большого театра.

В разговоре со «Звездой» прима-балерина Большого театра Евгения Образцова отметила, что Юрий Григорович - это мировое имя в области балета, а артистка балета Ксения Рябинкина назвала хореографа «великим балетмейстером ХХ века».