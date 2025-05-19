МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

По словам президента, выдающийся хореограф олицетворял целую эпоху в истории мирового балета.
Сергей Лебедев 2025-05-19 22:22:22
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Григоровича. Глава государства отметил, что выдающийся хореограф олицетворял целую эпоху в истории мирового балета. Поставленные им спектакли являются эталоном высочайшего мастерства.

«Светлая память о Юрии Николаевиче Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, о кончине Юрия Григоровича стало известно сегодня, 19 мая. Известный хореограф умер на 99-м году жизни. Прощание с ним пройдет в предстоящую пятницу в историческом здании Большого театра.

В разговоре со «Звездой» прима-балерина Большого театра Евгения Образцова отметила, что Юрий Григорович - это мировое имя в области балета, а артистка балета Ксения Рябинкина назвала хореографа «великим балетмейстером ХХ века».

#Кремль #Владимир Путин #Президент #соболезнования #глава государства #Юрий Григорович #хореограф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 