«Он был именем балета в России»: коллеги вспомнили Юрия Григоровича

Советский и российский хореограф Юрий Григорович - это мировое имя в области балета. Так его охарактеризовала в беседе со «Звездой» прима-балерина Большого театра Евгения Образцова.

«Это огромная потеря... Этот человек был не только именем в области балета в России. Это мировое имя. Он оставил после себя огромное наследие. Большой театр неразрывно связан с именем Григоровича», - добавила артистка.

В свою очередь артистка балета, солистка Большого театра Ксения Рябинкина назвала хореографа Григоровича «великим балетмейстером ХХ века».

Напомним, 19 мая народный артист СССР скончался в возрасте 98 лет. Причина смерти не указывается.