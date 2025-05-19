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«Он был именем балета в России»: коллеги вспомнили Юрия Григоровича

Народный артист СССР скончался в возрасте 98 лет.
Глеб Владовский 2025-05-19 14:00:39
© Фото: Dmitriy Purtov, Russian Look, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Советский и российский хореограф Юрий Григорович - это мировое имя в области балета. Так его охарактеризовала в беседе со «Звездой» прима-балерина Большого театра Евгения Образцова.

«Это огромная потеря... Этот человек был не только именем в области балета в России. Это мировое имя. Он оставил после себя огромное наследие. Большой театр неразрывно связан с именем Григоровича», - добавила артистка.

В свою очередь артистка балета, солистка Большого театра Ксения Рябинкина назвала хореографа Григоровича «великим балетмейстером ХХ века».

Напомним, 19 мая народный артист СССР скончался в возрасте 98 лет. Причина смерти не указывается.

#балет #Большой театр #наш эксклюзив #Юрий Григорович
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