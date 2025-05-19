Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что членство Украины в Европейском союзе представляет весьма серьезную угрозу для его государства. По мнению политика, тогда в европейском сообществе увеличится преступность и вообще может начаться война.

Также лидер республики отметил, что еще до начала вооруженного конфликта Украина имела статус страны-банкрота.

«Сегодня самой большой угрозой является членство Украины в Евросоюзе. <...> страна разрушена, даже до войны Украина была страной-банкротом, является банкротом сейчас, во время войны, и будет после. Они не могут сами стоять на ногах. Им нужны деньги, им нужны чужие деньги. Вот почему они хотят войти в Евросоюз любой ценой и немедленно», - заявил Орбан во время трансляции форума «Бойцовский клуб».

Кроме этого, политик предположил, что вступление Украины лишит местных фермеров заработка, а на границах окажется огромное количество украинцев. Все это может устраивать Брюссель, но не устраивает Будапешт, и он будет сопротивляться, пообещал Орбан.

«Мы живем здесь по соседству. Наши границы будут штурмовать, наши рабочие места займут, наши деньги отправят туда. Мы должны сопротивляться, и я обещаю вам: мы будем сопротивляться», - констатировал венгерский премьер.

Находящиеся во власти в Киеве лица не заботятся о том, что вхождение Украины в состав Евросоюза распространит нынешний конфликт на его территорию.

Немногим ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы устраивают «клеветнические акции» в отношении Венгрии. В связи с этим он обратился к генсеку НАТО, призвав помешать им.