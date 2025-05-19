МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан назвал членство Украины в ЕС угрозой Венгрии

Политик уверен, что украинское членство в ЕС расширит военный конфликт на европейскую территорию, а венгерские фермеры останутся без работы.
Марина Крижановская 2025-05-19 02:16:44
© Фото: Attila VolgyiXinHua Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что членство Украины в Европейском союзе представляет весьма серьезную угрозу для его государства. По мнению политика, тогда в европейском сообществе увеличится преступность и вообще может начаться война.

Также лидер республики отметил, что еще до начала вооруженного конфликта Украина имела статус страны-банкрота.

«Сегодня самой большой угрозой является членство Украины в Евросоюзе. <...> страна разрушена, даже до войны Украина была страной-банкротом, является банкротом сейчас, во время войны, и будет после. Они не могут сами стоять на ногах. Им нужны деньги, им нужны чужие деньги. Вот почему они хотят войти в Евросоюз любой ценой и немедленно», - заявил Орбан во время трансляции форума «Бойцовский клуб».

Кроме этого, политик предположил, что вступление Украины лишит местных фермеров заработка, а на границах окажется огромное количество украинцев. Все это может устраивать Брюссель, но не устраивает Будапешт, и он будет сопротивляться, пообещал Орбан.

«Мы живем здесь по соседству. Наши границы будут штурмовать, наши рабочие места займут, наши деньги отправят туда. Мы должны сопротивляться, и я обещаю вам: мы будем сопротивляться», - констатировал венгерский премьер.

Находящиеся во власти в Киеве лица не заботятся о том, что вхождение Украины в состав Евросоюза распространит нынешний конфликт на его территорию.

Немногим ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы устраивают «клеветнические акции» в отношении Венгрии. В связи с этим он обратился к генсеку НАТО, призвав помешать им.

#в стране и мире #Украина #угроза #Венгрия #Виктор Орбан #членство в ЕС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 