Орбан обвинил Украину в «клеветнических акциях»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил спецслужбы Киева в «клеветнических акциях» против страны и призвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте помешать им. Об этом он заявил в эфире телеканала TV2.

«Против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию», - прокомментировал венгерский лидер.

С его слов, Киев пытается стать членом ЕС, однако он не стремиться улучшать отношения с Будапештом, который против вступления Украины, скорее наоборот, «хочет оклеветать, чтобы уже никогда не вступить в Евросоюз».

Орбан ранее обвинил спецслужбы Украины в атаке на Венгрию. Он опроверг слова Зеленского, который заявил, что 70% венгерских жителей якобы согласны на вступление Киева в ЕС.