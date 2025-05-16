В Воронежской области ввели режим ЧС из-за майских заморозков

В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков, речь идет об ущербе местному агропромышленному комплексу (АПК). Об этом свидетельствует указ за подписью губернатора региона Александра Гусева, опубликованный на сайте областного правительства.

Так, местами, в частности, в пониженных местах, в апреле-мае температура воздуха достигала -8-10 градусов. Предварительно, ущерб нанесен более 30 тысячам гектаров посевов. Точные данные о пострадавших посевах будут предоставлены главами муниципалитетов до 30 мая.

Согласно прогнозам, из-за непогоды регион лишится почти половины урожая.

Напомним, ранее заморозки также накрыли столичный регион. В результате власти приняли решение ввести оранжевый уровень опасности.