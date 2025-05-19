Психиатр оценил поведение подозреваемой в убийстве 7-летней девочки в Бердянске

Подозреваемая в убийстве 7-летней девочки в Бердянске Запорожской области 14-летняя школьница на допросе вела себя хладнокровно и проявляла психопатические черты. Такую оценку в беседе с aif.ru дал врач-психиатр Василий Шуров.

Он отметил, что подросток описывала преступление детально и без эмоций, при этом не демонстрировала признаков раскаяния.

«Все психопаты, как правило, аморальны, не испытывают угрызений совести и могут спокойно, методично рассказывать о содеянном», - пояснил он.

Доктор подчеркнул, что девочке необходимо провести тщательную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить степень ее вменяемости и возможные психические расстройства.

Убийство произошло 16 мая на окраине Бердянска. По версии следствия, школьница встретила 7-летнюю девочку на улице и предложила ей прогуляться к лесу. Во время прогулки несовершеннолетняя нанесла жертве несколько ударов молотком по голове. На допросе подозреваемая также сообщила еще о нескольких жертвах.