Подозреваемая в убийстве 7-летней девочки в Бердянске школьница призналась в других жертвах

В Запорожской области правоохранители задержали подростка, подозреваемого в убийстве 7-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
По данным следствия, 16 мая 14-летняя жительница Бердянска встретила ребенка на улице и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы. В ходе прогулки подозреваемая нанесла девочке не менее трех ударов молотком по голове.
«Смерть пострадавшей наступила на месте происшествия в результате открытой черепно-мозговой травмы. В ходе допроса подозреваемая сообщила о еще нескольких жертвах», - говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время следователи выполняют меры по установлению новых противозаконных эпизодов подозреваемой.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»