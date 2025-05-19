Подозреваемая в убийстве 7-летней девочки в Бердянске школьница призналась в других жертвах

В Запорожской области правоохранители задержали подростка, подозреваемого в убийстве 7-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

По данным следствия, 16 мая 14-летняя жительница Бердянска встретила ребенка на улице и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы. В ходе прогулки подозреваемая нанесла девочке не менее трех ударов молотком по голове.

«Смерть пострадавшей наступила на месте происшествия в результате открытой черепно-мозговой травмы. В ходе допроса подозреваемая сообщила о еще нескольких жертвах», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время следователи выполняют меры по установлению новых противозаконных эпизодов подозреваемой.