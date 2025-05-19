В РКН опровергли блокировку «Гарри Поттера» и «Игры престолов» за пропаганду чайлдфри

Серия фильмов о Гарри Поттере, сериалы «Игра престолов» и «Секс в большом городе» не содержат пропаганду чайлдфри, информация о том, что Роскомнадзор планирует их блокировку, не соответствует действительности. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в России якобы планируют запретить указанные кинокартины.

«Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны», - сообщили «Звезде» в РКН.

Там отметили, что закон четко определяет критерии оценки материалов на предмет пропаганды чайлдфри. В частности, это информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей.

«Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», - подчеркнули в ведомстве.

Закон о запрете пропаганды чайлдфри вступил в силу с 1 декабря 2024 года. В частности, он предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за распространение подобной идеологии.