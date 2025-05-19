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Путин проведет телефонный разговор с Трампом 19 мая в 17:00 мск

Возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей лидеров, сообщил Песков.
Игнат Далакян 2025-05-19 12:12:30
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом в 17:00 мск. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В 17:00 (по московскому времени. - Прим. ред.) состоится телефонный разговор с Трампом», - сказал он.

Представитель Кремля назвал предстоящую беседу глав государств важной на фоне прошедших переговоров в Стамбуле.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча президентов России и США будет зависеть от их личных договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что она должна быть хорошо подготовлена.

Ранее Песков говорил о подготовке телефонного разговора лидеров России и США. Он отметил, что темой беседы станут украинский кризис и торговля. 

Предыдущий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков #торговля #телефонный разговор
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