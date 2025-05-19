Цискаридзе: мы были счастливы услышать похвалу от Григоровича

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе поделился со «Звездой» воспоминаниями о хореографе и главном балетмейстере Большого театра Юрии Григоровиче.

Народный артист рассказал, что между ними была особая связь. Несмотря на строгость Григоровича, он позволял Цискаридзе больше, чем другим артистам балета.

«Зная его, зная, какой он был скупой в жизни на какие-то похвалы и какой он был строгий, то, когда мы слышали от него добрые слова, были безумно счастливы. Он иногда подходил после спектакля и так сухо: "Поздравляю". Это было хуже казни, потому что все понимали, что все было очень неважно. А иногда, наоборот, он подлетал в счастье и обнимал, и радовался», - поделился Цискаридзе.

Прощание с Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра, сообщили «Звезде» в пресс-службе.

Советский и российский хореограф Юрий Григорович умер на 99-м году жизни. Причина смерти не сообщается.