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Умер легендарный хореограф Юрий Григорович

Народный артист СССР умер на 99-м году жизни. Причина кончины не указывается.
Глеб Владовский 2025-05-19 13:21:20
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович. Об этом сообщил его помощник Александр Колесников.

«Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году», - цитирует его слова ТАСС.

Причина смерти народного артиста СССР не указывается. О дате и месте прощания сообщат позже.

Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. С 1964 по 1995 год он занимал должность главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года - он был его штатным хореографом. Одними из известных его авторских постановок считаются Каменный цветок» и «Иван Грозный» Сергея Прокофьева, а также «Щелкунчик» Петра Чайковского.

#балет #Большой театр #кончина #Юрий Григорович
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