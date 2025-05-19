Артисты Луганского театра имени Голубовича выступили в ЦДРА

Луганский академический музыкально-драматический театр имени Михаила Голубовича выступил на сцене Центрального дома Российской армии в Москве. Об этом сообщает Минобороны России.

Выступление артистов из Луганска состоялось в рамках проекта «Поет Россия Армии Победу». Луганчане представили на сцене московского театра концерт под названием «Непокоренные». Его лейтмотив - стойкость наших предков в годы Великой Отечественной войны. Они победили в самом масштабном и страшном военном конфликте за всю историю человечества.

«Тема обретает особую актуальность в контексте современных событий на Донбассе, где жители региона борются за свою землю с 2014 года», - говорится в сообщении.

Художественный руководитель театра Наталья Коваль заметила, что песни о Великой Отечественной, которые звучали на концерте «Непокоренные», отражают ценности патриотизма, веру в предстоящую победу. Это, как подчеркнула Коваль, особенно актуально в условиях специальной военной операции.

В планах Луганского академического театра - ставить пьесы, посвященные героям спецоперации. Сейчас поступает множество предложений от авторов со всей России, но в руководстве Театра имени Голубовича считают, что такие спектакли требуют особого подхода. Идет мониторинг реакции зрительской аудитории: тема спецоперации сегодня - как живая рана для многих, и театру необходимо выработать подход, который воспримут в обществе.

Ранее сообщалось, что артисты ЦДРА дали концерты для военнослужащих группировки войск «Восток». Всего было организовано восемь выступлений - как в полевых условиях, прямо в блиндажах, так и в учреждениях культуры.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.