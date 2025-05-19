Названы сферы, где россияне могут получать свыше 300 тысяч рублей

Зарплаты свыше 300 тысяч рублей в России, помимо руководящего звена и IT-специалистов, предлагают медицинским сотрудникам, вахтовикам и автоэлектрикам. Об этом в беседе с RT рассказал директор по развитию онлайн-сервиса по поиску работы Роман Губанов.



Он отметил, что в первую очередь высокие зарплаты в России характерны для представителей топ-менеджмента - директоров и руководителей отделов. Кроме того, часто на оклад более 300 тысяч рублей могут рассчитывать IT-специалисты, особенно в крупных федеральных компаниях.

Много платить готовы и сотрудникам медицинской сферы, например, средняя заработная плата стоматолога-хирурга, которую указывали в вакансиях работодатели в Мурманской области, в первом квартале 2025 года составила 301 012 рублей в месяц.

«Если говорить о рабочих специальностях, в число высокооплачиваемых сотрудников можно включить монолитчиков, аппаратчиков и автоэлектриков», - поделился Губанов.

Так, аппаратчикам на Дальнем Востоке в указанный ранее период предлагали в среднем 320 тысяч рублей, автоэлектрикам в Ивановской и Новгородской областях - около 300 тысяч.

«Отдельно следует отметить сотрудников, работающих вахтовым графиком - их заработок также может превышать 300 тысяч рублей, особенно в условиях работы на удаленных или сложных объектах», - добавил специалист.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе со «Звездой» перечислил востребованные рабочие специальности в 2025 году.