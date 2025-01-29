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HR-эксперт перечислил востребованные рабочие специальности в 2025 году

Сейчас есть высокий спрос на сварщиков, токарей, столяров и операторов станков с ЧПУ.
Сергей Лебедев 2025-01-29 14:42:27
© Фото: Oleg Spiridonov, Business Online, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На рынке труда среди людей со средним профессиональным образованием наиболее востребованы сварщики, токари, столяры, фрезеровщики, операторы станков с числовым программным управлением, швеи и закройщики. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал HR-эксперт и член экспертного совета Государственной думы РФ по молодежной политике Гарри Мурадян.

Ранее российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что две трети потребности рынка труда в ближайшие пять лет составляют люди со средним профессиональным образованием, а треть - с высшим. Об этом он сообщил на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В гостинично-ресторанном бизнесе востребованы повара и официанты. Дальше идут профессии, где среднее профессиональное образование не требуется - водители такси, курьеры и дворники», - добавил собеседник.

Мурадян отметил, что на вышеперечисленные специальности в первом квартале этого года сохранится достаточно высокий спрос. Но позже он начнет снижаться.

«Будет снижаться по мере наступления второго и третьего кварталов по той причине, что на 2025 год выдано достаточно большое количество квот на привоз иностранной рабочей силы, в том числе из Индии, Шри-Ланки и Филиппин», - добавил эксперт.

#образование #наш эксклюзив #рынок труда #специальность #сварщики #чпу
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