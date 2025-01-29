HR-эксперт перечислил востребованные рабочие специальности в 2025 году

На рынке труда среди людей со средним профессиональным образованием наиболее востребованы сварщики, токари, столяры, фрезеровщики, операторы станков с числовым программным управлением, швеи и закройщики. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал HR-эксперт и член экспертного совета Государственной думы РФ по молодежной политике Гарри Мурадян.



Ранее российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что две трети потребности рынка труда в ближайшие пять лет составляют люди со средним профессиональным образованием, а треть - с высшим. Об этом он сообщил на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В гостинично-ресторанном бизнесе востребованы повара и официанты. Дальше идут профессии, где среднее профессиональное образование не требуется - водители такси, курьеры и дворники», - добавил собеседник.

Мурадян отметил, что на вышеперечисленные специальности в первом квартале этого года сохранится достаточно высокий спрос. Но позже он начнет снижаться.