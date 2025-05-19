Балерина Матвеева: Григорович до конца жизни оставался в полном сознании и уме

Выдающийся хореограф XX века и главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович скончался в санатории, в котором жил последнее время, он находился в полном сознании и уме. Об этом поделилась со «Звездой» бывшая балерина Большого театра Елена Матвеева.

«Я очень рада, что финал жизни у него был очень достоен - он скончался в санатории, там жил, он был не один, он был в полном сознании, в уме, в действии и на своих ногах. То есть, до конца абсолютно пронес себя в такой возраст огромный», - сказала Матвеева.

Она отметила, что хореограф прожил достойную и интересную жизнь.

«Равных ему нет», - подытожила бывшая балерина Большого театра.

Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни. Свою профессиональную карьеру он начинал в качестве солиста Мариинского театра. Широкую известность Григорович получил после постановки балетов «Легенда о любви» и «Каменный цветок». Большой театр возглавил в 1964 году. Там балетмейстер поставил «Щелкунчика», «Ивана Грозного», «Спартак» и другие спектакли, в которых создавал яркие авторские интерпретации.