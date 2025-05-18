Агитпоезд Минобороны РФ прибыл в Томск

Более 14 тысяч жителей Томска приняли участие во всероссийской патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Мероприятие собрало представителей Минобороны, общественников, военнослужащих, в том числе участники специальной военной операции, юнармейцев, активистов военно-патриотических клубов, а также жителей и гостей региона.

На вокзал Томска прибыл агитпоезд Минобороны РФ. По сути, это

передвижной музей, состоящий из восьми тематических вагонов с экспозициями, где представлены не только образцы техники времен Великой Отечественной войны - танки, гаубицы и пушки, но и современное вооружение. Среди экспонатов - рассекреченные архивные документы времен ВОВ.

В составе также четыре железнодорожные платформы, на которых размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО. В их числе американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro International, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США.

Кроме того, горожане смогли узнать о порядке заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации, льготах и социальных гарантиях, которое предоставляет ведомство военнослужащим и членам их семей в мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту.

В ходе мероприятия были награждены волонтеры и общественники, оказывающие помощь и поддержку военнослужащим - участникам СВО. Им вручили ведомственные медали «За помощь и милосердие». Военно-патриотическое движение «Юнармия» пополнилось новыми участниками. Тридцати пяти юным патриотам вручили значки и книжки.

Для участников и почетных гостей мероприятия организовали концерт с участием государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» Дома офицеров Самарского гарнизона и творческих коллективов региона.

Каждый желающий смог нарисовать рисунок или написать письмо со словами поддержки и благодарности в адрес военнослужащих - участников СВО. На привокзальной площади также была организована молодежная дискуссионная площадка «Разговоры о важном», с военнослужащими мотострелкового соединения ЦВО, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.