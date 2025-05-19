Нагасаки пригласит РФ на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки

Власти Нагасаки намерены пригласить все страны, включая Россию, на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года. Об этом сообщили в городской администрации.

«Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии», - цитирует заявление РИА Новости.

Как сообщили в администрации Нагасаки, приглашения странам, чьи диппредставительства есть в Японии, обычно рассылаются в конце мая - начале июня. В этот раз приглашения будут также рассылаться государствам, на территории которых расположены представительства ООН.

Траурные церемонии в память о жертвах американских атомных бомбардировок ежегодно проходят в Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа соответственно. Напомним, Россия и Белоруссия не получали приглашения на это мероприятие с 2022 года.