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Нагасаки пригласит РФ на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки

Россия и Белоруссия не получали приглашений на это мероприятие с 2022 года.
Глеб Владовский 2025-05-19 12:46:27
© Фото: XinHua, Globallookpress

Власти Нагасаки намерены пригласить все страны, включая Россию, на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года. Об этом сообщили в городской администрации.

«Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии», - цитирует заявление РИА Новости.

Как сообщили в администрации Нагасаки, приглашения странам, чьи диппредставительства есть в Японии, обычно рассылаются в конце мая - начале июня. В этот раз приглашения будут также рассылаться государствам, на территории которых расположены представительства ООН.

Траурные церемонии в память о жертвах американских атомных бомбардировок ежегодно проходят в Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа соответственно. Напомним, Россия и Белоруссия не получали приглашения на это мероприятие с 2022 года.

#Россия #в стране и мире #Япония #Нагасаки #атомная бомбардировка #памятное мероприятие
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