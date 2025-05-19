Песков: Россия предпочла бы достичь целей СВО мирным путем

Россия достигнет целей проведения СВО, но политико-дипломатические средства остаются предпочтительными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предпочтительно добиться наших целей, конечно, политико-дипломатическими средствами. Президент приложил изрядные усилия перед 2022 годом для того, чтобы выйти именно на дипломатический трек достижения нашей цели», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва благодарна Вашингтону за усилия в урегулировании украинского кризиса при условии, что они действительно помогут прийти к мирному решению.

Ранее в Кремле заявили, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня.