МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: Россия предпочла бы достичь целей СВО мирным путем

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва приветствует усилия со стороны США.
Глеб Владовский 2025-05-19 12:12:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия достигнет целей проведения СВО, но политико-дипломатические средства остаются предпочтительными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предпочтительно добиться наших целей, конечно, политико-дипломатическими средствами. Президент приложил изрядные усилия перед 2022 годом для того, чтобы выйти именно на дипломатический трек достижения нашей цели», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что Москва благодарна Вашингтону за усилия в урегулировании украинского кризиса при условии, что они действительно помогут прийти к мирному решению.

Ранее в Кремле заявили, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня.

#Россия #сша #спецоперация #Дмитрий Песков #цели СВО #дипломатические методы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 