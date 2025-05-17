В Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора Путина и Трампа

Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они намерены созвониться 19 мая.

«Разговор готовится», - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что 19 мая в 10:00 (17:00 мск) у него состоится разговор с Владимиром Путиным. Среди тем американский президент обозначил Украину и торговлю.

Накануне британская пресса назвала возможную личную встречу президентов России и США - худшим кошмаром для Украины. А такая встреча все вероятнее. До этого Дональд Трамп заявлял, что украинский кризис не решится, пока не состоится его встреча с Путиным.

В Киеве опасаются, что российский лидер в ходе переговоров сможет завладеть вниманием главы Белого дома и стороны заключат сделку, которую Украине потом представят как свершившийся факт.

Трамп отметил, что его встреча с президентом России состоится, «как только удастся это организовать». Кроме того, американский лидер еще раз напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что у него нет козырей в противостоянии с Москвой.