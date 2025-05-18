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Экипаж Ми-35М поддержал с воздуха подразделения группировки «Север»

Летчики ударили неуправляемыми ракетами по бронетехнике ВСУ.
2025-05-18 09:03:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные летчики успешно ликвидировали живую силу и бронированные машины подразделений Вооруженных сил Украины. Удар нанес экипаж Ми-35М. Видео с борта вертолета опубликовало Минобороны России.

Экипаж армейской авиации выполнил боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север». Летчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

После этого вертолет выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Экипаж применил тепловые ловушки, которые предотвращают попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ракеты #ми-35м #спецоперация #летчики #нар #группировки войск «Север»
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