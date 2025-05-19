Эксперт: для победы Никушора Дана использовали административный ресурс Молдавии

Для победы Никушора Дана на президентских выборах в Румынии был использован административный ресурс Молдавии. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков.

«Более 100 тысяч молдаван с румынскими паспортами проголосовали на этих выборах. И конечно же многие комментаторы пишут о том, что был использован административный ресурс молдавского государства для достижения победы Никушора Дана. Он и выиграл на участке в Молдавии», - рассказал специалист.

Он также отметил, что противники лидера румынской оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона, в свою очередь, обвиняют его в привлечении к своей предвыборной кампании американских политиков, бизнесменов, в том числе румынского происхождения.

«Он обвиняет своих оппонентов в том, что они привлекали европейские ресурсы. В целом все политические силы каким-то образом пытались втянуть других внешних игроков в свои внутренние дела, в эти выборы», - подытожил эксперт.

По его словам, небольшой разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии показал раскол общества в этой стране.

Ранее Джордже Симион заявил о своем поражении на президентских выборах в Румынии. Второй тур состоялся 18 мая, в воскресенье, по его результатам победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан с 53,60% голосов.