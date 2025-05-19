МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт: для победы Никушора Дана использовали административный ресурс Молдавии

Небольшой разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии говорит о расколе общества в этой стране, отметил специалист.
Игнат Далакян 2025-05-19 11:18:03
© Фото: IMAGO, Alex Nicodim, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Для победы Никушора Дана на президентских выборах в Румынии был использован административный ресурс Молдавии. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков.

«Более 100 тысяч молдаван с румынскими паспортами проголосовали на этих выборах. И конечно же многие комментаторы пишут о том, что был использован административный ресурс молдавского государства для достижения победы Никушора Дана. Он и выиграл на участке в Молдавии», - рассказал специалист.

Он также отметил, что противники лидера румынской оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона, в свою очередь, обвиняют его в привлечении к своей предвыборной кампании американских политиков, бизнесменов, в том числе румынского происхождения.

«Он обвиняет своих оппонентов в том, что они привлекали европейские ресурсы. В целом все политические силы каким-то образом пытались втянуть других внешних игроков в свои внутренние дела, в эти выборы», - подытожил эксперт.

По его словам, небольшой разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии показал раскол общества в этой стране.

Ранее Джордже Симион заявил о своем поражении на президентских выборах в Румынии. Второй тур состоялся 18 мая, в воскресенье, по его результатам победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан с 53,60% голосов.

#Молдавия #Выборы #Румыния #наш эксклюзив #Никушор Дан #административный ресурс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 