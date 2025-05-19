Моряки-тихоокеанцы провели дозаправку на ходу во время дальнего похода

На ходовом посту корвета «Алдар Цыденжапов» вахтенный офицер отрабатывает маневр: курс - 140, скорость - 16 узлов, до позиции - 3,5 минуты. Отряд кораблей Тихоокеанского флота маневрирует совместно с фрегатом ВМС Таиланда типа Naresuan. С палубы фрегата поднимается авиация - это совместные учения PASSEX.

«Двигаемся в строю фронта, ромба, клина и кильватера», - уточняет командир корвета «Алдар Цыденжапов» Дмитрий Гунько.

На учениях отрабатываются не только совместное построение и навигация, но и заправка в море. В строю кильватера экипажи готовятся к пополнению жидких грузов на ходу. Швартовка - ювелирная операция. Офицер с дальномером отслеживает каждое сокращение дистанции - вплоть до метра. За три месяца боевого похода пройдено более 16 тысяч морских миль, алгоритмы действий отточены до автоматизма.

«Сначала вытаскиваем из воды проводник, затем буксирные концы и заправочный шланг», - говорит старшина Дмитрий Епачинцев.

Когда шланг подключен, в энергетическом отсеке начинается отслеживание загрузки.

«Топливо распределяется в цистернах так, чтобы крен не превысил 1,5 градуса», - объясняет командир БЧ-5 Максим Чариков.

У юго-западного побережья Королевства Камбоджа к кораблям подходят катера с лоцманами, помогающими швартоваться. В Сиануквиле корвет «Резкий» торжественно встречает посла РФ - почетный караул в белых мундирах, флагманские традиции.

Затем переход к следующему пункту. На пути рыбацкие лодки, которых береговая охрана вынуждена отгонять от носовой части корабля.

Во Вьетнаме новый визит, где место встречи - порт Дананг. Последний визит Тихоокеанского флота в Дананг был в 2017 году. Теперь здесь снова торжественная встреча, визиты вежливости, возложение цветов к мемориалам павшим за свободу. Отдельное внимание памятникам советским военным специалистам, помогавшим ВНА.

Итогом стали совместные учения Passex. Отряд кораблей тихоокеанского флота совместно с патрульным катером ВМС Вьетнам отработал совместное маневрирование. Были выполнены построения в строй кильватера, уступа и фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.