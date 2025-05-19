МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперты рассказали, какие ягоды лучше всего покупать в мае-июне

По мнению специалистов, большая часть ягод, выращенных к маю, содержит в себе много вредных веществ.
Глеб Владовский 2025-05-19 10:25:58
© Фото: Andreas Arnold, dpa, Globallookpress

В Москве и Подмосковье начался ягодный сезон. Несмотря на изобилие ягод в магазинах, не все из них одинаково полезны в мае-июне. О том, какие ягоды лучше всего брать, говорится в материале 360.ru.

Несмотря на то что в магазинах уже появились арбузы и виноград, следует воздержаться от их употребления. Дело в том, что для этих ягод май не является месяцем вызревания. Зачастую их выращивают с помощью химикатов, поэтому страдает не только их вкус, но и польза от них, говорится в материале.

По словам эксперта Александра Бражко, ту же клубнику в России следует покупать не раньше июня, поскольку в привозной ягоде могут содержаться опасные для здоровья нитраты. В Краснодарском крае она начинает зреть лишь в июне. Зачастую самыми безопасными ягодами считаются те, которые выращены на личных садовых участках.

«Ближе к середине, к концу июня появляется черешня. Земляника - в течение всего лета с конца июня. А вот садовые ягоды, типа смородины, это все-таки июль, никак не раньше. Для клубники июнь - это стопроцентно», - цитирует телеканал слова диетолога Нурии Диановой.

Ранее диетолог Александра Разаренова рассказала о свойствах клубники, а также о том, кому она противопоказана.

#Россия #ягоды #пестициды #ягодный сезон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 