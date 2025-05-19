Эксперты рассказали, какие ягоды лучше всего покупать в мае-июне

В Москве и Подмосковье начался ягодный сезон. Несмотря на изобилие ягод в магазинах, не все из них одинаково полезны в мае-июне. О том, какие ягоды лучше всего брать, говорится в материале 360.ru.

Несмотря на то что в магазинах уже появились арбузы и виноград, следует воздержаться от их употребления. Дело в том, что для этих ягод май не является месяцем вызревания. Зачастую их выращивают с помощью химикатов, поэтому страдает не только их вкус, но и польза от них, говорится в материале.

По словам эксперта Александра Бражко, ту же клубнику в России следует покупать не раньше июня, поскольку в привозной ягоде могут содержаться опасные для здоровья нитраты. В Краснодарском крае она начинает зреть лишь в июне. Зачастую самыми безопасными ягодами считаются те, которые выращены на личных садовых участках.

«Ближе к середине, к концу июня появляется черешня. Земляника - в течение всего лета с конца июня. А вот садовые ягоды, типа смородины, это все-таки июль, никак не раньше. Для клубники июнь - это стопроцентно», - цитирует телеканал слова диетолога Нурии Диановой.

Ранее диетолог Александра Разаренова рассказала о свойствах клубники, а также о том, кому она противопоказана.