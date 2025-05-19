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Глава ЕК назвала предстоящую неделю решающей для Украины

Во время встречи с американскими политиками Фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США объединяет желание достичь соглашения, «выгодного обеим сторонам».
Марина Крижановская 2025-05-19 00:52:29
© Фото: Chigi Palace Press OfficeFilipp Global Look Press

Предстоящая неделя может иметь решающее значение для разрешения украинского конфликта. Такого мнения придерживается глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне в Италии прошла встреча представителей Евросоюза и США, где за одним столом собрались итальянский премьер-министр Джорджия Мелони, американский вице-президент Джей Ди Вэнс и Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК выразила мнение, что европейским странам необходимо увеличить расходы на оборону, и поэтому Еврокомиссия разрешила использовать до 800 миллиардов евро в течение следующих четырех лет на «оборонные инвестиции».

«Это укрепит ЕС, но сильная Европа также означает сильное НАТО. <...> Нас объединяет то, что мы хотим справедливого и прочного мира для Украины. Мы знаем, насколько вы привержены прекращению войны, и я благодарю вас за это. Сейчас важно, безусловно, продвигаться вперед. И я считаю, что следующая неделя будет решающей», - цитирует заявление председателя ЕК издание La Repubblica.

Напомним, 19 мая ожидается телефонный разговор между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 17 мая в Кремле подтвердили подготовку такого разговора.

#в стране и мире #сша #Европа #Урсула фон дер Ляйен #глава Еврокомиссии #украинский конфликт
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