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Экипаж корабля «Пересвет» провел артиллерийские стрельбы в Японском море

В рамках учебных заданий военнослужащие уничтожили воздушный шар и макет плавающей морской мины из крупнокалиберных пулеметов.
2025-05-19 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Большой десантный корабль (БДК) Тихоокеанского флота «Пересвет» в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 выполнил стрельбы по береговым, воздушным и морским целям в Японском море. Минобороны России показало кадры его боевой работы.

Экипаж корабля произвел ракетные и артиллерийские выстрелы по целям, чтобы поддержать условный морской десант при высадке на берег. Морские и воздушные цели уничтожались огнем из артиллерийских установок АК-176 и АК-630, а по наземным удары наносились из 122-мм корабельной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град-М» на расстоянии более 10 километров.

Расчеты 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов, установленных на каждом сигнальном мостике, уничтожили воздушный шар и макет плавающей морской мины. Благодаря хорошей подготовке каждого номера расчета и исправности всех средств передвижения и вооружения военнослужащим ТОФ удалось выполнить учебно-боевые задачи с высокими результатами.

Ранее корабли ТОФ провели учения с фрегатом ВМС Таиланда в Сиамском заливе. В составе отряда были корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#учения #корабль #«Пересвет» #тоф #Японское море #большой десантный корабль
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