Крымские десантники показали тренировку по боевому слаживанию в тылу

Штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ из Феодосии провели тренировку на полигоне в приграничье Курской области по совершенствованию боевой выучке. Бойцы группы отработали все элементы, необходимые для штурма позиций противника в лесном массиве при условии ограниченной видимости. Кадрами делится Минобороны России.

Навыки правильного перемещения, взаимного прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление, а также способы взаимосвязи друг с другом - это входит в каждую тренировку российских военнослужащих.

«Здесь мы отрабатываем комплекс огневой и тактической подготовки, умение ориентироваться на местности, доложить о ситуации и работать со связью. В первую очередь, мы прививаем бойцам для работы на местности с ограниченной видимостью соблюдение контроля внутри группы, каждый должен понимать, где находятся другие члены его группы», - прокомментировал командир штурмового взвода с позывным Старшой.

Командиры отрабатывают управление подразделением в бою.

Ранее оборонное ведомство рассказало, как крымские десантники захватили вражеские позиции, взяли в плен четырех боевиков и затрофеили две иностранные боевые машины пехоты.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.