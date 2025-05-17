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Крымские десантники показали тренировку по боевому слаживанию в тылу

Бойцы отрабатывают навыки правильного перемещения, взаимного прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление, а также способы взаимосвязи друг с другом.
2025-05-17 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые подразделения гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ из Феодосии провели тренировку на полигоне в приграничье Курской области по совершенствованию боевой выучке. Бойцы группы отработали все элементы, необходимые для штурма позиций противника в лесном массиве при условии ограниченной видимости. Кадрами делится Минобороны России.

Навыки правильного перемещения, взаимного прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление, а также способы взаимосвязи друг с другом - это входит в каждую тренировку российских военнослужащих.

«Здесь мы отрабатываем комплекс огневой и тактической подготовки, умение ориентироваться на местности, доложить о ситуации и работать со связью. В первую очередь, мы прививаем бойцам для работы на местности с ограниченной видимостью соблюдение контроля внутри группы, каждый должен понимать, где находятся другие члены его группы», - прокомментировал командир штурмового взвода с позывным Старшой.

Командиры отрабатывают управление подразделением в бою.

Ранее оборонное ведомство рассказало, как крымские десантники захватили вражеские позиции, взяли в плен четырех боевиков и затрофеили две иностранные боевые машины пехоты. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #Курская область #штурмовики #тренировка #боевое слаживание
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