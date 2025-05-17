Политолог рассказал о «Милее на минималках» и трамписте на польских выборах

Бывший мэр Варшавы Рафал Тшасковский, имеющий большие шанс занять место Анджея Дуды после президентских выборов в Польше, по своей политике и поведению походит на аргентинского лидера Хавьера Милея «на минималках». Об этом в разговоре со «Звездой» сказал политолог и публицист Юрий Самонкин.

«Честно говоря, он напоминает мне аргентинского Милея на минималках», - отметил собеседник телеканала.

Такое сравнение связано с двумя вещами в политике Тшасковского. Во-первых, его опора в настоящее время – это крайний либеральный и нестандартный электорат, который ждет реформ. Во-вторых, легализация абортов, что уже странно. В-третьих, восстановление абсолютной легитимности конституционного суда.

«Он ратует за укрепление европейского курса, ориентированный на официальный Брюссель. То есть никакого восстановления отношений с Россией, продолжение эскалации ситуации на Украине», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он также делает ставку, как и многие европейские политики, на альтернативную энергетику, зеленую экономику. Но главный вопрос – как это все создавать в условиях, когда весь бюджет встал «на военные рельсы»?

«Достаточно такой серьезный “атлантический” кандидат», - сказал специалист.

Его оппонент, крайний трампист, Кароль Навроцкий. Он, возможно, займет второе место на польских выборах, если победит Тшасковский. По словам Самонкина, Навроцкий выступает против украинизации и против вступления Украины в ЕС и НАТО.

По мнению политолога, Навроцкий для России является более лояльным и дружелюбным кандидатом, нежели Тшасковский.