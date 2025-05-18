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Al Jazeera: 36 человек погибли от авиаударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев Газы

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об усилении ударов и расширении масштабов операции в палестинском анклаве.
Ирина Егорова 2025-05-18 05:16:30
© Фото: Mahmoud ZakiXinHua, Global Look Press

Не менее 36 человек погибли в результате ракетного удара Израиля по лагерю беженцев аль-Маваси на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

В палаточном лагере укрывались эвакуированные палестинцы. Пострадавшие доставлены в госпиталь в город Хан-Юнис и в Кувейт.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об усилении ударов и расширении масштабов операции в палестинском анклаве. Целями усиления военного давления являются задачи по освобождению заложников и ликвидация террористической организации ХАМАС. 

#Израиль #сектор Газа #удар #Лагерь беженцев
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