Al Jazeera: 36 человек погибли от авиаударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев Газы

Не менее 36 человек погибли в результате ракетного удара Израиля по лагерю беженцев аль-Маваси на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

В палаточном лагере укрывались эвакуированные палестинцы. Пострадавшие доставлены в госпиталь в город Хан-Юнис и в Кувейт.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об усилении ударов и расширении масштабов операции в палестинском анклаве. Целями усиления военного давления являются задачи по освобождению заложников и ликвидация террористической организации ХАМАС.