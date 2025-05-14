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МВД РФ: при переезде внутри региона новая регистрация не нужна

Но если переезд осуществляется в другой регион и пребывание в нем превышает 90 дней, то россияне обязаны перерегистрироваться.
Виктория Бокий 2025-05-14 08:40:39
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Россияне могут не регистрироваться по новому адресу, если переезжают внутри своего региона, в котором ранее проживали. Об этом сообщает Главное управление по вопросам миграции МВД России.

Однако если граждане переезжают в другой регион на срок более чем 90 дней, то им все же придется оформить временную регистрацию по месту пребывания.

Кроме того, как добавили в ведомстве, человек может не прописываться в квартире, если он ее купил, но не намерен в ней жить. В остальных случаях по закону граждане обязаны зарегистрироваться в квартире, если планируют проживать в ней на постоянной основе.

Также в МВД отметили, что если в городе или селе, где проживает человек, изменилось название улицы, нумерация дома или вовсе произошло переименование населенного пункта, то в этом случае перерегистрироваться тоже не обязательно. Но если гражданин желает актуализировать информацию о месте жительства в своем паспорте, то это сделают в подразделении по вопросам миграции - поставят штамп в документе с указанием обновленных данных с датой первичной постановки на учет.

#регистрация #МВД России #переезд #Прописка
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