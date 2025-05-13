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Орбан обвинил спецслужбы Киева в атаке на венгерский референдум

Со слов венгерского лидера, ни Киев, ни Брюссель не могут принять решение, не учитывая мнение венгров, поэтому голосование точно будет доведено до конца.
Дарья Ситникова 2025-05-13 23:38:43
© Фото: IMAGODwi Anoraganingrum www.imago-images.de Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на Венгрию, желая помешать венгерскому референдуму о членстве Киева в ЕС.

«Без Венгрии Украине в ЕС не вступить. Мнение по этому вопросу выразит каждый венгр. Нравится вам это или нет»,- прокомментировал венгерский лидер.

Он опроверг слова Зеленского, который заявил, что 70% граждан Венгрии якобы согласны на вступление Украины в Евросоюз. Премьер-министр также отметил, что голосование будет доведено до конца, так как ни Брюссель, ни Киев не могут принимать решение, не учитывая венгров.

Глава украинского МИД Андрей Сигиба ранее заявлял, что страна намерена выслать двух венгерских дипломатов из страны. Это решение было принято после объявленной высылки двух украинцев из Венгрии, которые работали в диппредставительстве под прикрытием.

#Украина #Зеленский #ЕС #Венгрия #Виктор Орбан
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