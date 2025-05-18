ФБР назвало терактом взрыв бомбы возле больницы в Калифорнии

Взрыв бомбы у клиники репродуктивной медицины в городе Палм-Спрингс в Калифорнии является терактом, а именно «намеренным актом терроризма», заявил помощник директора ФБР Акил Дэвис.

Утверждается, что бомба была заложена в припаркованный у стен больницы автомобиль.

По информации CNN, в результате происшествия, погиб один человек, еще четверо получили ранения. Личность погибшего пока не установлена. Ничего неизвестно и о виновнике трагедии, также неясны его мотивы.

«Мы пока не знаем, почему и кто это сделал», — сказал мэр Палм-Спрингс Рон деХарте.

Ранее начальник пожарной охраны города Пол Альварадо назвал взрыв «преднамеренным актом насилия». Местные власти не исключают, что взрыв произошел где-то рядом с автомобилем.