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ФБР назвало терактом взрыв бомбы возле больницы в Калифорнии

Бомба была заложена в автомобиле, который был припаркован у клиники. Погиб один человек.
Ирина Егорова 2025-05-18 04:17:22
© Фото: РИА Новости

Взрыв бомбы у клиники репродуктивной медицины в городе Палм-Спрингс в Калифорнии является терактом, а именно «намеренным актом терроризма», заявил помощник директора ФБР Акил Дэвис.

Утверждается, что бомба была заложена в припаркованный у стен больницы автомобиль.

По информации CNN, в результате происшествия, погиб один человек, еще четверо получили ранения. Личность погибшего пока не установлена. Ничего неизвестно и о виновнике трагедии, также неясны его мотивы.  

«Мы пока не знаем, почему и кто это сделал», — сказал мэр Палм-Спрингс Рон деХарте.

Ранее начальник пожарной охраны города Пол Альварадо назвал взрыв «преднамеренным актом насилия». Местные власти не исключают, что взрыв произошел где-то рядом с автомобилем.

#взрыв #Теракт #сша #клиника #бомба #ФБР #Калифорния #больница
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