В Калифорнии рядом с больницей взорвалась бомба

В калифорнийском городе Палм-Спрингс погиб один человек в результате взрыва, который произошел из-за детонации бомбы у клиники репродуктивного здоровья. Экстренные службы квалифицировали произошедшее как преднамеренный акт насилия. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

«Один человек погиб в результате предполагаемого взрыва бомбы возле клиники репродуктивного здоровья»,- написало издание.

Со слов начальника пожарной охраны Палм-Спрингс Пола Альварадо «взрыв, по всей видимости, является преднамеренным актом насилия». В свою очередь, власти города заявили, что взрыв произошел либо внутри, либо рядом с автомобилем, который был припаркован возле клиники.