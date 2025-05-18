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В Калифорнии рядом с больницей взорвалась бомба

Экстренные службы квалифицировали взрыв как преднамеренный акт насилия.
Дарья Ситникова 2025-05-18 02:12:43
© Фото: Митчел Кьюринг РИА Новости

В калифорнийском городе Палм-Спрингс погиб один человек в результате взрыва, который произошел из-за детонации бомбы у клиники репродуктивного здоровья. Экстренные службы квалифицировали произошедшее как преднамеренный акт насилия. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

«Один человек погиб в результате предполагаемого взрыва бомбы возле клиники репродуктивного здоровья»,- написало издание.

Со слов начальника пожарной охраны Палм-Спрингс Пола Альварадо «взрыв, по всей видимости, является преднамеренным актом насилия». В свою очередь, власти города заявили, что взрыв произошел либо внутри, либо рядом с автомобилем, который был припаркован возле клиники.

#взрыв #бомба #Калифорния #палм-спрингс
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