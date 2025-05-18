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NYT: в центральной части США из-за штормов погибли не менее 27 человек

Сильные повреждения получили сотни домов, инфраструктура аэропортов и социальные учреждения - церкви, школы.
Ирина Егорова 2025-05-18 03:10:13
© Фото: White Housevia Globallookpress.com, Globallookpress

Не менее 27 человек стали жертвами ураганов и торнадо, которые обрушились на центральную часть США. Большинство смертей зафиксировано в штатах Миссури и Кентукки, сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times.

Местные власти утверждают, что число погибших может увеличиться, после того, как будет оценен ущерб.

«Я бы описала это как один из самых страшных штормов в истории города», - сказала мэр Сент-Луиса Кара Спенсер.

Шторм также разрушил жилые дома, инфраструктуру аэропортов и социальные учреждения.

Сообщается, что торнадо были вызваны крупным штормом над Средним Западом и Средней Атлантикой.

Ранее сильные ураганы накрыли Юг и Средний Запад США весной - тогда от буйства стихии погибли не менее 39 человек. В зоне риска находились 138 миллионов человек. Для помощи в ликвидации последствий торнадо президент США Дональд Трамп направил в штат Арканзас военнослужащих Национальной гвардии.

#сша #Погода #ураган #Торнадо #жертвы #стихия #разрушения
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