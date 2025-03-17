Разрушительный шторм в США унес жизни уже 39 человек

В результате сильных штормов и торнадо на Юге и Среднем Западе США погибли 39 человек, сообщает CNN. По уточненным данным, 12 человек погибли в Миссури, восемь - в Канзасе, шесть - в Миссисипи. В Арканзасе, Алабаме, Техасе - по три жертвы, в Оклахоме - четыре. Ранее сообщалось о 19 погибших - число почти в два раза увеличилось всего за два дня буйства стихии.

Сотни тысяч человек остались без электричества. Также ураганы и штормы с разрушительной силой повредили многие здания.

В зоне риска находятся 138 миллионов человек. Стихийное бедствие, помимо уже перечисленных штатов, может затронуть Иллинойс, Индиану и Кентукки.

Для помощи в ликвидации последствий торнадо президент США Дональд Трамп направил в штат Арканзас военнослужащих Национальной гвардии. Неблагоприятные погодные условия также способствуют распространению лесных пожаров.