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Португалия обвинила Францию в перебое поставок электроэнергии

Пиренейский полуостров столкнулся с масштабным сбоем электроснабжения еще в апреле, и до настоящего времени ситуация не улажена.
Марина Крижановская 2025-05-18 23:33:37
© Фото: Ricardo RubioKeystone Press Agency Global Look Press

Португальские власти начали критиковать Францию за недостаточные поставки электроэнергии в Испанию. Речь идет об отключении Пиренейского полуострова, которое началось еще в апреле.

Уточняется, что Лиссабон намерен обратиться к Еврокомиссии и потребовать повлиять на Париж. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

«Португалия обратится в Европейскую комиссию с просьбой оказать давление на Францию по вопросу трансграничных поставок электроэнергии. Утверждается, что задержки в налаживании новых линий электросоединения со стороны Франции сделали Пиренейский полуостров уязвимым», - указали журналисты.

Португальский министр энергетики Мария Да Граса Карвалью заявила изданию, что к решению сложившейся проблемы привлекут главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. От нее ждут, что она убедит государства помочь друг другу решить сложившуюся проблему, которая является общеевропейской, а не только между Португалией, Францией и Испанией, обратила внимание Мария Да Граса.

Напомним, первые сообщения о сбое в энергоснабжении в Южной Европе появились еще 28 апреля. Тогда наблюдались перебои в Испании, Португалии, Андорре и части Франции. В частности, не работали светофоры и аэропорты, метро, мобильная связь, не ходили трамваи. Причиной этого могли стать хакерские атаки, предположил независимый эксперт в области рынка энергетики Владимир Демидов.

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