Эксперт: хакерская атака могла оставить Испанию без электричества

Хакерские атаки могли стать причиной массового отключения электричества и мобильной связи в Испании и Португалии, заявил в разговоре со «Звездой» независимый эксперт в области рынка энергетики Владимир Демидов.

«Хакерская атака - вполне может быть, потому что такая большая разветвленная сеть вдруг разом упала. Нужно понимать, что энергетика - это достаточно сложная отрасль, все участки, регионы - они изолированы. Если упал один, то он не должен тащить другие. А тут несколько стран задействовано, разные регионы», - сказал эксперт.

По его словам, сложно пока говорить о сроках восстановления энергосистемы - «нужно понимать масштаб бедствия».

Пока власти Испании и Португалии выясняют причины произошедшего. Отключения электричества фиксировались в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье, также сбои произошли в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. Помимо этого, сообщается о проблемном движении на дорогах из-за неработающих светофоров.