МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт: хакерская атака могла оставить Испанию без электричества

Перебои фиксировались в Испании, Португалии, Андорре и части Франции. Не работали светофоры, трамваи, аэропорты, метро и мобильная связь.
Ирина Егорова 2025-04-28 15:52:56
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Хакерские атаки могли стать причиной массового отключения электричества и мобильной связи в Испании и Португалии, заявил в разговоре со «Звездой» независимый эксперт в области рынка энергетики Владимир Демидов.

«Хакерская атака - вполне может быть, потому что такая большая разветвленная сеть вдруг разом упала. Нужно понимать, что энергетика - это достаточно сложная отрасль, все участки, регионы - они изолированы. Если упал один, то он не должен тащить другие. А тут несколько стран задействовано, разные регионы», - сказал эксперт.

По его словам, сложно пока говорить о сроках восстановления энергосистемы - «нужно понимать масштаб бедствия».

Пока власти Испании и Португалии выясняют причины произошедшего. Отключения электричества фиксировались в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье, также сбои произошли в работе международного аэропорта Мадрид-Барахас. Помимо этого, сообщается о проблемном движении на дорогах из-за неработающих светофоров.

#испания #причина #работа #наш эксклюзив #Электричество #сбои #Португалия #Хакерская атака
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 