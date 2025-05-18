Times: Британия создаст гвардию для охраны объектов инфраструктуры

Великобритания хочет создать внутреннюю гвардию из тысяч добровольцев с целью охраны объектов критической инфраструктуры и для защиты от атак вражеских государств и террористов. Об этом сообщает газета Times.

«Будет создана внутренняя гвардия для защиты британских электростанций и аэропортов от атак со стороны вражеских государств и террористов», - написало издание.

В состав гвардии войдут несколько тысяч добровольцев, направленных на охрану атомных электростанций, телекоммуникационных объектов, интернет-кабелей, которые соединяют Великобританию с другими странами.

По информации газеты, формирование будет создано по образцу гражданского ополчения 1940 года.

На следующей неделе ЕС и Великобритания представят совместный пакт обороны и безопасности, в результате чего Лондон может стать частью европейской оборонной политики.