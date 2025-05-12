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Times: ЕС и Лондон готовят пакт об обороне и безопасности

Отмечается, что широкомасштабная сделка может привести к тесному сближению Британии с ЕС со времен Брексита.
Дарья Ситникова 2025-05-12 01:34:46
© Фото: Krisztian Elek Keystone Press Agency Globallookpress

На следующей неделе ЕС и Великобритания представят совместный пакт по поводу обороны и безопасности, в рамках которого Лондон может стать частью европейской оборонной политики. Об этом сообщили в британской газете Times.

«Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Брексита»,- говорится в материале Times.

По данным газеты, в пакте уточняется, что ЕС и Британия столкнулись с «решающим моментом» и «величайшей угрозой за поколение», в том числе из-за ситуации на Украине. Помимо этого, в документе отмечается, что новый вызов требует «уникального и амбициозного» нового соглашения в сфере безопасности.

В процессе соглашения ЕС заявил, что он открыт для участия Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС, которая имеет возможность направлять европейские войска для участия в «миротворческих миссиях» и «коллективной самообороне европейских государств».

Помимо этого, соглашение обязывает две стороны укреплять сотрудничество в целях повышения военной мобильности, которая поможет обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение военнослужащих и материальной части по территории ЕС. Кроме этого, в рамках соглашения Великобритания сможет принимать участие в любых учениях Евросоюза по урегулированию кризисов.

Издание отмечает, что в документе прописывается механизм совместной работы ЕС и Британии на случай. если Америка откажется «разрешать действия под эгидой НАТО».

Известно, что раз в полгода стороны обязаны проводить стратегические консультации в областях, которые представляют совместный интерес, в том числе по России, Западным Балканам и Восточной Азии.

Также в документе прописывается механизм, который позволяет Брюсселю приглашать Великобританию к участию во внутренних встречах ЕС, в том числе в рамках совета ЕС.

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что НАТО и ЕС готовятся к противостоянию с Россией. С его слов, Великобритания и Франция провоцируют европейские страны на громкие заявления по поводу РФ. Агрессивная политика НАТО по продвижению на восток, ближе к границам России, сопровождается русофобскими лозунгами, которые имеют сходство с пропагандой Геббельса во времена Второй Мировой войны.

#НАТО #ЕС #Оборона #Великобритания #безопасность #сделка
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