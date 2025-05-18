Депутат ГД назвал Telegram шахматной фигурой после слов Дурова о Румынии

Социальные сети и мессенджеры, в частности Telegram, стали инструментом политиков и спецслужб на противостоянии разных стран, заявил в разговоре со «Звездой» председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он сравнил мессенджер, основанный Павлом Дуровым, с фигурой на шахматной доске.

Тем самым депутат прокомментировал недавнее сообщение Дурова о том, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к администрации соцсети, чтобы «заставить замолчать» консерваторов в Румынии перед выборами.

Сергей Боярский обратил внимание на то, что такой глобальный мессенджер объединяет миллионы людей по всему миру.

Также депутат выразил уверенность в то, что граждане России понимают, что информация в мессенджере не всегда может считаться проверенной.

«Мы должны продолжать защищать свой строй и суверенитет и продолжать импортозамещение всех своих ресурсов, которые являются критически необходимыми в жизнедеятельности каждого человека», - заключил он.

Напомним, в результате администрация Telegram отказалась идти на поводу у страны.