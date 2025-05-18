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Силуанов рассказал, что его рассмешило на совещании с Путиным

Антон Силуанов признался, что ему приходится постоянно улыбаться из-за сложности вопросов, решаемых в Минфине РФ.
Ян Брацкий 2025-05-18 16:35:52
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил свое хорошее настроение и смех на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами общественной организации «Деловая Россия».

Со слов министра, в его ведомстве постоянно решаются очень сложные вопросы, поэтому ему всегда приходится улыбаться.

«Совещание такое позитивное, встреча с бизнесом. У меня вообще-то всегда хорошее настроение. В Минфине много сложных вопросов, поэтому мне всегда приходится улыбаться <...> Есть позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет», - сказал Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Совещание президента с членами кабмина состоялось 13 мая. В ходе беседы глава государства уточнил у Силуанова, согласен ли он с предложением одного из рестораторов снизить НДС до 3% без права на налоговый вычет для предприятий общепита. Действующая система слишком сложна в администрировании, посетовал он.

Владимир Путин счел целесообразным это предложение и, посмотрев на Силуанова, сказал: «Улыбается, это хороший признак. Сейчас согласится».

В ответ глава Минфина рассмеялся и сказал, что согласен, «но не со всем». Он рассказал о договоренности с бизнесом повысить порог совокупного дохода до 3 млрд рублей, при котором компания освобождается от уплаты НДС.

#Экономика #Путин #Минфин РФ #силуанов #НДС #Деловая Россия
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