Путин заявил, что РФ уважает интересы США и рассчитывает на взаимность

Москва рассчитывает, что США будут уважать интересы России так же, как Россия уважает национальные интересы США. Об этом заявил Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент подчеркнул, что у американского народа и у американского руководства, включая президента, есть свои национальные интересы, и РФ относится к этому с уважением.

«Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», - сказал президент.

Глава государства объяснил, какие цели Москва преследует, проводя специальную военную операцию на Украине. По его словам, итогом должно быть устранение первопричин конфликта.

Кроме того, РФ обеспечивает свою безопасность и защищает интересы людей на территориях, где живут те, кто считает Россию своей родиной, добавил Путин.