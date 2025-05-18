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Путин заявил, что РФ уважает интересы США и рассчитывает на взаимность

Президент ответил на вопрос о точках соприкосновения с Вашингтоном.
Владимир Рубанов 2025-05-18 11:50:55
© Фото: МИД России

Москва рассчитывает, что США будут уважать интересы России так же, как Россия уважает национальные интересы США. Об этом заявил Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент подчеркнул, что у американского народа и у американского руководства, включая президента, есть свои национальные интересы, и РФ относится к этому с уважением.

«Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», - сказал президент.

Глава государства объяснил, какие цели Москва преследует, проводя специальную военную операцию на Украине. По его словам, итогом должно быть устранение первопричин конфликта.

Кроме того, РФ обеспечивает свою безопасность и защищает интересы людей на территориях, где живут те, кто считает Россию своей родиной, добавил Путин.

#в стране и мире #сша #Владимир Путин #Международные отношения #национальные интересы
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