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Путин: результатом СВО должен стать долгосрочный мир

Кроме того, Москва добивается устранения причин, которые вызвали кризис, отметил президент.
Владимир Рубанов 2025-05-18 10:43:31
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, каких результатов добивается Россия проведением специальной военной операции на Украине. Нужный РФ итог - это устранение причин, которые вызвали кризис, сказал президент журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Кроме того, Москва добивается создания условий для долгосрочного мира и обеспечения безопасности России, добавил глава государства.

Еще одним необходимым результатом спецоперации должно быть обеспечение интересов людей на территориях, где живут те, кто считает Россию своей родиной, подчеркнул Путин.

Президент заверил, что у России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла о том, что результатом урегулирования украинского конфликта должен быть долгосрочный мир. Позиция Москвы состоит в том, что прекращение огня на Украине опасно без устранения причин кризиса.

#Украина #Владимир Путин #безопасность #урегулирование #украинский кризис #СВО
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