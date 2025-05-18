Орбан призвал ЕС последовать примеру США по вопросам Украины

Евросоюз должен понять, что нужно присоединиться к американскому подходу в решении конфликта на Украине, нет смысла идти разными дорогами. Такое заявление сделал премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.

«Европейцы должны понять, что нет смысла идти разными дорогами, давайте присоединимся к американцам»,- прокомментировал он.

С его слов, если ЕС будет стремиться к прекращению огня на Украине, «забудет» про санкции и «вернется к нормальному экономическому сотрудничеству» с Россией, то это даст «огромное количество экономических возможностей».

Помимо этого, венгерский лидер отметил, что нужны прямые американо-российские переговоры, а затем или до этого российско-европейские. По его мнению, российско-украинские переговоры «никогда не положат конец этой войне».

Премьер Венгрии также добавил, что надеется на скорую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Во время переговорах лидерам стоит обсудить не только конфликт на Украине, но и «вопрос санкций и экономического сотрудничества».

До этого Орбан обвинил спецслужбы Украины в атаке на Венгрию, желая помешать венгерскому референдуму о членстве Киева в Евросоюз.