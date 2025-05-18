В Женеве отметили резкий рост числа мошеннических колл-центров на Украине

Серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост числа мошеннических колл-центров на Украине, заявили женевские эксперты НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC).

В опубликованном докладе подчеркивается, что эти структуры заманивают украинскую молодежь под предлогом зарплаты выше средней, однако впоследствии оказывается, обещанных денег никто не собирается платить.

«Ситуация может быть хуже для работников наиболее эффективных колл-центров: если им хорошо платят, им также трудно уйти, поскольку запугивание и физическое насилие используются, чтобы помешать им увольняться», - добавляется в докладе.

Также на Украине растет незаконная торговля и производство наркотиков, отмечается в документе.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщали, что на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против граждан России. Силовики регулярно вычисляют и пресекают работу таких структур.

Ущерб от телефонного мошенничества с Украины оценивается в 150-250 миллионов рублей, которые были похищены и уведены на Украину. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по блокировке преступных звонков с территории Украины и других недружественных стран.