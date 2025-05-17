Экс-главу ФБР допросили из-за фото, в котором заподозрили угрозу Трампу

Секретная служба США допросила бывшего директора ФБР Джеймса Коми из-за поста в социальной сети. Запись содержала фотографию с ракушками в форме цифр 8647 на песке. Власти расценили это как угрозу президенту Дональду Трампу. Об этом пишет The New York Times.

В американском сленге 86 может означать «выгнать кого-то из бара за пьянство или нарушение общественного порядка». В словаре Мерриама - Вебстера 86 также имеет более редкое значение «убивать».

Цифра 47 совпадает с порядковым номером Трампа на посту президента в истории США.

Коми добровольно согласился на допрос в офисе Секретной службы в Вашингтоне. После того как его фото спровоцировало бурное обсуждение, бывший директор ФБР удалил пост. Он пояснил, что не знал о связи цифр с насилием.

Трамп в интервью Fox News заявил, что Коми «призывал к убийству президента США» и назвал его «грязным копом». По его словам, «даже дети знают, что это значит». Глава Белого дома оставил решение за генеральным прокурором Пэм Бонди.

Коми руководил ФБР в 2013-2017 годах при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе. Трамп уволил его, посчитав, что он не способен эффективно руководить бюро. Увольнение связывали с действиями Коми во время расследования скандала вокруг переписки Хиллари Клинтон. Кроме того, он возглавлял расследование о возможном сговоре Трампа с Россией.