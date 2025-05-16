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В США проверят фото с ракушками экс-главы ФБР на призыв к убийству Трампа

Речь идет о посте с ракушками на песке, выложенными в виде числа 8647.
Лиза Губина 2025-05-16 19:23:42
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com Global Look Press

В США проверят публикацию бывшего главы ФБР Джеймса Коми в социальных сетях, в которой увидели намек на призыв к убийству американского президента Дональда Трампа, сообщает NBC News. Речь идет о посте с ракушками на песке, выложенными в виде числа 8647.

По данным словаря Merriam-Webster, «86» является сленговым выражением и может означать «избавиться от». Цифры 47 же относят к порядковому номеру действующего главы США - Трамп 47-ой президент государства.

«Опозоренный бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал к убийству Трамп», - написала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Она добавила, что ведомства отреагируют соответствующим образом. Сам Коми уже удалил пост, опубликовав новую публикацию, в которой заявил, что не призывал к убийству президента.

#сша #расследование #Дональд Трамп #ФБР #социальные сети #Джеймс Коми
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